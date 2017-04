PCD Svizra sustegna refurma da rentas 2020

Cun 240 cunter 5 vuschs di la Partida cristiandemocratica cleramain gea a la refurma da rentas 2020. La votaziun davart la refurma ha lieu ils 24 da settember 2017.

La refurma da l’AVS garanteschia la renta almain fin l’onn 2030 – uschia han ils delegads argumentà. Cun la refurma da l’AVS van las dunnas da nov en pensiun cun 65 onns. Plinavant survegnan ils novs pensiunads mintga mais 70 francs dapli renta. Persuenter vegnan las contribuziuns auzadas per 0,3% da la paja. La tariffa da conversiun vegn sbassada da 6,8% sin 6%. Auzada vegn era la taglia sin la plivalur.

Gea er per la segirezza alimentara

La PCD ha vinavant decidì da sustegnair la cuntraproposta tar l'iniziativa "per segirezza alimentara". Quella portia dapli segirezza giuridica per ils purs e las puras. La cuntraproposta cuntegna in concept extendì per rinforzar la segirezza alimentara dal prà enfin il taglier. Tar quest concept s'auda ina segirezza dal terren cultivabel, ina producziun effizienta da resursas adattada al lieu ed in'economia adattada per il pajais.

La cuntraproposta vegn medemamain sin maisa ils 24 da settember. L'iniziativa ha l'Uniun purila da la Svizra retratg.

