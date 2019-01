Il president dals cristandemocrats, Gerhard Pfister, ha declerà l'onn d'elecziun sco onn da la concordanza e coesiun. La PCD saja la partida che s'engaschia per las valurs necessarias per la coesiun.

«La PCD tegna ensemen la Svizra»

Nua ch'ins guardia en Svizra ed er en il mund, la veglia per il spiert da cuminanza, la veglia da colliar libertad e solidaritad enstagl d'opponer in a l'auter prendia giu, ha ditg Pfister. La PCD percunter saja dentant la partida che s'engaschia gist per questas valurs necessarias. Ins na dastgia betg emblidar ch'il success economic e la stabilitad da la Svizra sa basia sin questas valurs.

Plinavant han las delegadas ed ils delegads decidì la parola GEA a la revisiun da l'AVS e la refurma fiscala cun 221 cunter 16 vuschs che vegn votada ils 19 da matg 2019.

