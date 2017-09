Pedocriminals na duain mai pli lavurar cun uffants

Persunas ch'èn sentenziadas pervia dad in delict sexual cun in uffant na duain mai pli pudair lavurar ensemen cun uffants - saja quai professiunalmain u en il temp liber. Quai vul il Cussegl dals chantuns.

Avant 3 onns aveva il pievel svizzer ditg gea a l’iniziativa davart la pedofilia. Tenor quella è il scumond per adina. Il Cussegl federal vuleva dentant analisar la situaziun da mintgina e mintgin ch'è sentenzia suenter 10 onns, quai pervia dal princip da commensurabladad. Il Cussegl dals chantuns ha però sbittà quella proposta e resta tar l’idea da l’iniziativa.

En la debatta èsi vegni cler: Per ils ins giess l'idea dal Cussegl federal cunter la decisiun dal pievel. Auters vesan che la Svizra pudess vegnir en il conflict cun la dretgira europeica per dretgs umans, sche l'iniziativa vegn realisada pled per pled. Il scumond per vita duranta collidescha numnadamain cun il principi da la commensurabladad.

RR novitads 20:00