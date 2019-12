Per evitar memia grondas fullas da persunas en il territori da skis, introduceschan las pendicularas Jungfrau ina limita da giasts.

Limita da giasts per evitar fullas

Las pendicularas da Jungfrau vulan limitar l'onn proxim il dumber da skiunzas e skiunzs sin las pistas sur Wengen e Grindelwald. Il futur duain maximal 17'800 giasts al di charrar sin pista. Tants tanschian ha ditg Urs Kessler, il directur da las pendicularas envers il «Sonntagsblick». La nova limita è planisada per l'enviern 2020/2021 e vala per giasts dal di. Persunas ch'han in abunament na sajan betg pertutgadas da la limita.

Proteger l'ambient e marketing

La decisiun da limitar il dumber da giasts na saja betg mo per motivs da l'ambient, mabain er per motivs da marketing. Pli stgars ch'in bain saja, e pli custaivel ch'è el, uschia Kessler.

Limita per grat Jungfraujoch dapi 2009

Gia dapi il 2009 pon maximal 5'500 persunas visitar en in di il renumà lieu d'excursiun Jungfraujoch. Uschia vulan las pendicularas impedir grondas fullas en ils trens che charreschan direct sin il Jungfraujoch, quai cunzunt ils dis da bellezza.

