Pendicularas svizras cun buna partenza

Las pendicularas svizras han gì ina buna partenza en la stagiun d'enviern. Quai demussa il monitoring da las pendicularas. Las emprimas entradas èn creschidas per passa in terz (36,3%). Era la vista sur ils ultims tschintg onns mussa in augment da 13,6%.

Cumpareglià cun ils ultims onns che sajan plitost stads maghers onns per il turissem d’enviern, sajan las emprimas entradas creschidas per passa in terz. Ma la situaziun na saja betg da survalitar, scrivan las pendicularas svizras. Era ils territoris da skis en la Svizra Orientala han pudì profitar da la naiv, là en las entradas sa dublegiadas. Ed il Tessin noda bunamain 10 giadas dapli entradas en ils territoris da skis. Questas regiuns avevan dentant ils ultims onns patì da la pauca naiv.

Bun fundament per la cuntinuaziun da la stagiun

Sco il president da las pendicularas svizras Dominique de Buman ha ditg saja la stagiun lantschada cun success, e per la cuntinuaziun saja uss in fundament solid avant maun. Ils dis sur Nadal e l’entschatta dal onn sajan per las pendicularas da gronda impurtanza, perquai che radund in tschintgavel da la svieuta vegnia generada en quest temp, uschia de Buman.

Pendicularas grischunas era cun buna entschatta

