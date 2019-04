Il dumber da giast saja creschì per 6,5%, la svieuta per 7%, scrivan las Pendicularas svizras en ina communicaziun. I saja la segunda stagiun en seria, ch'els hajan pudì augmentar svieuta e dumber da giasts. Vinavant saja la stagiun d'enviern 2018/2019 stada per var 10% sur la media dals davos tschintg onns.

Il pli marcant è l'augment en la Svizra centrala: Là han las pendicularas fatg bunamain 20% dapli svieuta sco en la media dals ultims tschintg onns. Mo en in chantun hai dà regress: Las pendicularas en il chantun Tessin n'han la stagiun d'enviern gì pli paucs giasts e pli pauca svieuta sco l'onn passà.

