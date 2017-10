Pendicularas vegnan distgargiadas

Il Cussegl federal ha decidì da distgargiar las pendicularas en Svizra en l'administraziun, quai cun ina retscha da midadas da l'ordinaziun da pendicularas. Uschia pon las pendicularas sco era la Confederaziun reducir lur lavur administrativa senza che la segirtad vegn tangada.

La durada da concessiun per pendicularas vegn prolunghida considerablamain. Ella vala da nov betg be 25 onns, mabain 40 onns. Vitiers na pretenda la Confederaziun betg pli da renconuscher tschertas funcziuns sco per exempel ils manaders tecnics ed auters spezialists.

In auter levgiament è, ch'ins po far en il futur pitschnas midadas vid las pendicularas senza lubientscha. Tenor il Cussegl federal pon tant las pendicularas sco era la Confederaziun far respargns entras quellas midadas. E quei senza sbassar la segirtad, perquai las pretensiuns al material restian las medemas.

Midadas gia il 2017

Gia l'entschatta 2017 ha l'Uffizi federal da traffic (UFT) ed il Secretariat da stadi per l'economia SECO distgargià las pendicularas cun in pachet da mesiras administrativas. Tiers tutgan examinaziuns preliminaras extendids dal dossier da construcziun, scolaziun da manaders da project, meds d'agid electronics e scleriment cun l'utilisaziun da normas.

Mesiras van en vigur il 2018

Las mesiras èn part dal program da stabilisaziun 2017 fin 2019 da la Confederaziun. Per realisar questas midadas ha il Cussegl federal midà l'ordinaziun da las pendicularas. Quellas va en vigur l'emprim da schaner 2018.

