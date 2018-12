La sonda passada ha la Federaziun svizra d'emploiads festivà ses giubileum da 100 onns. A chaschun da quella festa ha l'organisaziun prendì si in roboter sco commember.

Sco simbol per la collavuraziun tranter carstgaun e maschina ha la Federaziun svizra d'emploiads prendì si in roboter sco commember. Il roboter che sa numna «Pepper» è in uschenumnà roboter social. Quai munta ch'el interagescha cun carstgauns. Construì è il roboter da la firma giapunaisa da telecommunicaziun «Softbank».

Carstgaun e maschina duain lavurar ensemen e betg in cunter l'auter. Quai è nossa finamira.

En la Federaziun svizra d'emploiads duai il roboter cunzunt procurar per discussiuns tranter ils commembers. Ins vul uschia prender als commembers uschè spert sco pussaivel la tema da la digitalisaziun e procurar per scleriment.

RR actualitad 06:00