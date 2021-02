Per 6,2%

Il discounter Lidl ha augmentà la paja minimala da ses emploiads en Svizra. Suenter discurs da paja cun ils partenaris socials haja Lidl decis d’augmentar la paja minimala per 6,2%. Quai ha communitgà l’interpresa.

Da nov survegnan emploiads

senza emprendissadi 4’360 francs per mais, u 24,50 francs per ura.

cun emprendissadi da dus onns 4'400 francs, u 24,70 francs per ura.

cun emprendissadi da trais onns 4'500 francs, u 25,30 francs per ura.

La summa da las pajas totala augmenta Lidl per 1,5%. Cun questa mesira veglia “Lidl Svizra” engraziar als emploiads per lur engaschi durant la crisa da corona. Els hajan prestà durant quest temp ademplì ina prestaziun maximala e demussà in spiert da gruppa unic.

Ord l'archiv

La filiala dal grossist Lidl a Schluein dovra da nov inscripziuns rumantschas per localisar las partiziuns dals products.