Per dapli persistenza

La Swiss na serva bainprest betg pli gratuit snacks e bavrondas en la classa-economy. Pertutgads sajan sgols a distanza curta e mesauna davent da Turitg. Quai ha communitgà la societad aviatica. En l’avegnir stoppian ils passagiers cumprar il da mangiar e da baiver a bord. Sulettamain la tschigulatta tipica da Swiss ed ina buttiglia d’aua dettia vinavant gratuit.

Cun il nov concept veglia la Swiss suttastritgar ses engaschi per la persistenza. Per sgols da la Swiss davent da Genevra saja quest concept gia realisà e fruntia tar la clientella sin resuns positivs, scriva la societad aviatica. Betg mo tar la Swiss, mabain tar l'entir concern da la Lufthansa ston ins en l’avegnir pajar extra per questa purschida.