In'expertisa dal Center da cumpetenza svizzer per dretgs umans pretenda che pievel viagant ha il dretg sin terren public per pudair fermar spontan cun lur rulottas.

Terren per fermativas spontanas

Perquai pretenda la Fundaziun dal pievel viagiant dapli talas plazzas. En dumonda vegnan parcadis, lieus publics u lieus nua ch'il circus sa ferma. L’expertisa vegn dentant era a la conclusiun ch'era persunas privatas pon metter a disposiziun terren per fermativas spontanas. Uschia po per exempel ina puraria metter a disposiziun in prà al pievel viagiant. Sut ina fermativa spontana vegn chapì ina fermada dad ina fin quatter emnas sin ina plazza nua ch'i na dat nagina infrastructura.

In futur per ils viagiants svizzers

I na dat betg be memia paucas plazzas per fermativas spontanas, i dat era memia paucas plazzas stablas per il pievel minoritar Jenic, Sinti e Roma. Quai mussa in ulteriur rapport da la fundaziun «In futur per ils viagiants svizzers». Tenor stimaziun da la fundaziun vivan 2'000 fin 3'000 viagiantas e viagiaints en Svizra.

