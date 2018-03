Trais premis dal film svizzer van al drama «Blue My Mind», nominada era l'ovra da Lisa Brühlmann betg main che 7 giadas. Il venderdi saira ha la premiaziun dals films svizzers gì lieu, en preschientscha da cussegliera federala Simonetta Sommaruga.

Per ils experts tutga «Blue My Mind» sisum

«Blue My Mind», il drama d'ina giuvna da 15 onns ch'è en cumplain svilup, gudogna en las categorias meglier film e meglier script. Vitiers survegn Luna Wedler ch'a 18 onns, il premi sco meglra actura. Il film ha gia plaschì a blers critichers ed a bleras schurias, cun var 3’000 aspectaturas ed aspectaturs na pon ins dentant betg discurrer d’in success en ils kinos.

Success e nagin premi

Precis il cuntrari vala per il film da famiglia «Papa Moll». Era sche quel ha carmalà bler dapli che 100'000 aspectaturs ed aspectaturas en ils kinos, na hai betg tanschì per in premi dal film svizzer.

Meglier actur e meglier film documentar

Il segund premi suenter il 2012 ha survegnì Max Hubacher sco meglier actur. El ha giugà en il film «Mario» da Marcel Gisler, i va per dus ballapedists omosexuals. Ed il premi sco meglier film documentar va a «L’Opéra de Paris» da Jean-Stéphane Bron.

Ils premis dal film svizzer èn vegnids surdads per la 21avla giada. Las decisiuns tira l’academia da film svizra, organisada e finanziada vegn l’occurrenza da l’Uffizi federal per cultura.

RR novitads 22:00