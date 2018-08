Renato Livers è Renisound! In DJ che metta si musica electronica e fa ballar il pievel. Sonda è il giuven DJ da Breil stà per l'emprima giada en sia vita a la pli gronda party da tecno dal mund, ma betg forsa be sco in tranter in milliun auters visitaders. Renisound ha mess si musica a la 27avla Streetparade. Sin in dals lovemobils ha ses sound mess en moviment las massas.