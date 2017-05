Per onn serran 1’000 bains purils

Il 2016 hai anc dà strusch 52’300 manaschis agriculs. Quai èn 990 manaschis u 1.9% pli pauc ch’il 2015 tenor l’Uffizi federal per statistica. La sminuziun da purs cuntinuescha pia en quest ritmus usità.

Onn per onn ston radund 1’000 manaschis purils ceder. Dapi il 1980 han bun la mesadad dals manaschis serrà las portas.

Mintga di svaneschan en Svizra bun trais bains purils.

Il trend cuntinuescha er il 2016: Oravant tut bains pitschens e convenziunals bittan la fautsch en il chanvà.

L’agricultura biologica flurescha perencunter: Il 2016 hai dà 104 manaschis da bio dapli che l’onn avant.

Pertutgà èn tranter auter manaschis pitschen che na rendan betg pli. L’onn passà èn quels manaschis ids enavos per 2,9%. Da l’auter maun datti dapli bain purils cun terren agricul da passa 30 hectaras. En l’entira Svizra è vegnì nudà l’onn passà in plus da 1,9%. Il terren agricul total è dentant stà stabil il 2016.

Boom da bio resta

Prender tiers fa vinavant la cultivaziun biologica. Tenor l’Uffizi federal per statistica devi l’onn passà 6’348 manaschis da bio, 104 dapli ch’il 2015. Uschia è er s’augmentà il dumber da vatgas da latg da bio (+2%), durant ch’il muvel da latg è i enavos pervia da las difficultads sin il martgà da latg (-1,3%).

Il 2016 lavuravan 153’400 persunas sin ils manaschis agriculs en Svizra, 1,3% pli paucs che l’onn avant. Duas terzas dals manaders da gestiuns lavuran a temp cumplain. Il rest dals lavurers lavuran per gronda part a temp parzial (66%). Tut en tut lavuran 55’600 dunas en l’agricultura, tranter quellas mainan bunamain 3’000 ils lur manaschis.

RR actualitad 12:00