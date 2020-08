Per part inundaziuns

Ier ed oz hai cunzunt pluvì cunzunt en la Svizra Orientala ferm. La pli blera plievgia hai dà cun 90 liters per meter quadrat entaifer in di ad Urnäsch en l’Appenzell Dadora. Er en la citad da Son Gagl èn vegnids mesirads 63 liters per meter quadrat.

Per part hai er dà inundaziuns, sco p.ex. en il quartier da Würzenbach en la citad da Lucerna. Là è il traffic da buc stà interrut ier saira.

Tenor «Meteo Schweiz» è la ferma plievgia ida per lung da las Prealps centralas ed orientalas, e per part er en la Bassa.

Per il Grischun na datti il mument naginas annunzias da sbuvaditschs u bovas.