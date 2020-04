La polizia chantunala grischuna ha producì videos per scolaras e scolars per pudair mussar als uffants da prevegnir ad accidents da traffic.

Instrucziun per ir cun velo en la rait

Per uffants

Sco quai che la polizia communitgescha saja l'idea dals videos naschida suenter che las policistas ed ils policists n'han betg pudì visitar las classas. Da producir ils videos hajan cooperà pliras spezialistas e spezialists da la polizia chantunala.

Tge ch'in velo dovra fin a reglas da traffic

Legenda: Per prevegnir ad accidents datti uss videos sin la pagina dal chantun, nua ch'i vegn mussà diversas situaziuns da traffic. MAD, Polizia chantunala

En ina part vegn declerà als uffants tge ch'els ston tut avair montà vid il velo. Per exempel dovri frains che funcziunan, reflecturs e glisch e buns pneus. I tutga er vitiers ina chapellina ed in marschloss per serrar giu il velo.

Fin ch'igl è puspè pussaivel da trenar il sa cuntegnair endretg cun la polizia, pon ils uffants observar diversas situaziuns da traffic or da la perspectiva d'utschè.

