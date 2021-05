cuntegn

Per viandants e viandantas - Tegnair distanza, chauns a la corda e betg tutgar en ils vadels

L'Associaziun svizra per las sendas da viandar e l'Uniun vatga-mamma Svizra han publitgà in nov video cun cussegls da cumportament per viandantas e viandants.