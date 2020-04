Il Grischun noda in augment da passa 11%

La hotellaria grischuna ha nudà il favrer 824'205 pernottaziuns. Cumpareglià cun il medem temp da l'onn passà è quai in plus da 11,1%. Quai scriva l'Uffizi per economia e turissem dal Grischun.

In grond augment da 28,7% ha pudì nudar la regiun da Mustér/Sedrun, quai èn 19'841 pernottaziuns. Era Flem Laax, Val e Valposchiavo han nudà in augment da passa 20%. Pli paucas pernottaziuns han be gì Bregaglia Engiadina cun minus 43,3% ed il Signuradi cun minus 10,6%.

Gronda part dals giasts èn Svizzers

La pli gronda part dals giasts eran Svizzers, quai cun 512'104 pernottaziuns. Quai è i in augment da 8,5%, cumpareglià cun il favrer da l'onn 2019. Era giasts da la Germania han gugent fatg vacanzas en Grischun, quai cun 130'128 pernottaziuns, quai che munta in augment da 30,5%.

