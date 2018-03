Tar las perquisiziuns da la Ruag sajan vegnidas confiscadas diversas infurmaziuns sco era purtaders da datas, quai conferma il schef d'infurmaziun da la procura publica Andrè Marty. La Ruag sezza ha fatg la denunzia penala, quai suenter ch'i hajan survegnì infurmaziuns d'in whistleblower.

In um da cader da la Ruag Ammotec ed il manader da la partiziun Russia, da la banca privata Julius Bär hajan fatg fatschentas d'armament en autezza da milliuns cun la Russia, quai tenor retschertgas da la «Handelszeitung». Tar quest deal saja ì per equipament tecnic ed armas per il servetsch da segirezza FSO ch'è responsabel per la segirezza dal president russ, Wladimir Putin. Probablamain sajan era stads involvids daners da corrupziun.

