Perspectivas positivas per la conjunctura svizra

Il fanadur è il barometer da conjunctura dal KOF puspè creschì ed è uschia vinavant sur sia media a lung temp.

Las prognosas per l’economia en Svizra restan positivas. Il barometer da conjunctura dal KOF è s’augmentà il fanadur per in punct cumpareglià cun il mais avant, sin 106,8 puncts. Il nivel dal mais zercladur ha il KOF curregì da 105,5 puncts sin 105,8 puncts. Quai communitgescha il post da conjunctura da l’ETH Turitg.

Cunzunt dettia impuls positivs da la gastronomia, da l’export e da la branscha da construcziun. Influenzà negativ la conjunctura ha dentant l’industria elavuranta. Las interpresas da l’industria elavuranta valiteschan lur posiziun da concurrenza bain pli positiv, dentant è lur situaziun d’empustaziuns vegnida pli flaivla. Pertutgadas èn surtut las industrias da metal, laina e d’alimentaziun.

Il barometer da conjunctura dal KOF è in indicatur per il svilup da la conjunctura svizra. L’indicatur sa cumpona da 272 indicaturs singuls.

