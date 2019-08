Per emploiads da chasa duaja la paja minimala vegnir augmentada. Il departament d'economia da la Confederaziun pretenda in augment dad 1,6%.

Uschia survegnessan per exempel persunas che gidan da nettegiar en l'avegnir almain 19 francs e 20 raps per ura.

Dapi il 2011 ston privats cun emploiads da chasa far in contract da lavur. Questa reglamentaziun duai vegnir prolungada per trais onns.

Questas propostas dal departament d'economia van ussa en consultaziun.

RR novitads 14:00