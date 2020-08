Amnesty International vul savair da la Confederaziun quant blers emploiads dal sectur da sanadad che sajan s’infectads cun il coronavirus e sch’igl haja er dà mortoris. Per quest intent vul l’organisaziun per la defensiun dals dretgs umans surdar al Cussegl federal ina brev averta. Questas datas sajan impurtantas per proteger il persunal dal virus.

Er suttascrit la brev han ils sindicats Unia e VPOD, sco er l’associaziun da tgirunzas e tgirunzs da malsauns SBK. Els pretendan in’examinaziun independenta. Tenor Amnesty International èn en l’entir mund almain 3'000 persunas dal sectur da sanadad mortas pervi da Covid-19.

Ord l'archiv: