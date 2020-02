Igl è in novum per la Svizra: Per fimaders che lavuran tar il chantun Tessin na vala la pausa da cigaretta betg pli sco temp da lavur. A partir dal 1. da favrer ston impiegads dal chantun trair giu il temp ch'els fan pausa da fimar dal temp da lavur. Questa regla pertutga per il mument in bajetg da la regenza ed in dal parlament. La regla vala per tut las pausas che vegnan fatgas supplementar a las duas pausas dad in quart d'ura a di lubidas.

Sche la regla vegn pli tard forsa er a valair per auters bajetgs da l'administraziun n'ha il Tessin anc betg decidì. Dà il stausch per questa nova regla aveva il deputà da la Lega, Fabio Badasci. El aveva fatg attent la regenza sin la malgistadad tranter emploiads che fiman e quels che na fiman betg. Quels che fimian fetschian adina puspè pausas.

