Pertge datti adina dapli allergichers?

In dals pli impurtants motivs pertge ch' i dat adina dapli allergichers è noss stil da viver. Tras il viver fitg igienic ha il sistem d'immunitad pauc da far e tras quai daventain nus pli svelt allergics sin substanzas betg privlus.

Tests han mussà che uffants, che creschan si sin in bain puril, han pli paucas allergias. Sin il bain puril datti ina massa substanzas ch' activeschan il sistem d'immunitad.

Er nossa moda da mangiar è la culpa per allergias. Tut il mangiar pli exotic sa er provocar in'allergia. Experts spetgan durant ils proxims onns in augment d'allergichers sin insects e larvas ch' ins po uss cumprar en las butias.

Er la midada da clima è in motiv per dapli allergichers, oravant tut per allergias da pollen. Tras la midada da clima datti dapli novas plantas e tras l'impestaziun da l'aria daventan er ils pollens pli agressivs e cun quai datti lura dapli allergichers.

