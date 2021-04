Ils blers novs cas da Covid-19 en il chantun Uri fan quitads a la regenza. Il chantun prenda perquai ulteriuras mesiras cunter la pandemia da corona. Uschia vegni testà dapli en las scolas, la stagiun da skis saja a fin per immediat ed a l’ospital chantunal vegnian operaziuns betg urgentas spustadas. Ultra da quai schlargia il chantun Uri il contact tracing sin 72 uras. Quai vul dir ch'ils contacts vegnan persequitads enavos durant las ultimas 72 uras enstagl da fin uss be durant 48 uras.

Situaziun tendida en l'Uri

Els hajan constatà ch’il chantun Uri na saja betg be tar las vaccinaziuns gia fatgas il numer 1 en Svizra ma er tar ils cas da Covid-19, ha ditg il directur da sanadad, Christian Arnold, ad ina conferenza da medias. Ils cas da corona sajan sa mussads en differents lieus. I na dettia betg in muster unitar. Ins haja per exempel observà ch'igl haja dà dapli cas en las scolas sco er en il sectur privat.

Serrar territoris da skis per avair capacitads en l'ospital

Quitads fan al landamma da l'Uri, Urban Camenzind, cun tge sveltezza ch'il dumber da cas s'augmenta. La situaziun en l'Uri saja tendida e l'occupaziun dals letgs intensivs en l'ospital chantunal fetschia quitads.

Da serrar ils territoris da skis pli baud che planisà saja lura er ina decisiun per avunda capacitads en ils ospitals, ha accentuà Christian Arnold - er sch'ils concepts da segirezza hajan funcziunà bain en ils territoris da skis.