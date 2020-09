L'economia svizra ha patì main ferm da la crisa da corona che quai ch'ins ha quintà fin uss. Uschia è il product naziunal brut BIP durant l'emprim quartal sa reducì per 1,9% enstagl da 2,5% ed il segund quartal per 7,3% entagl per 8,2%. Quai communitgescha il secretariat da stadi per l'economia Seco suenter ina uschenumnada revisiun da benchmark ch'è vegnida fatga sin basa da recumandaziuns internaziunalas.

La reducziun dal segund quartal restia però la pli ferma dapi 40 onns – pia dapi che cifras da quartal vegnan publitgadas, accentuescha il Seco.

Effect stabilisant da l'industria chemica

Il medem mument fa il Seco er attent sin l'effect da stabilisaziun da l'industria chemica. Quella haja durant il segund quartal numnadamain pudì augmentar sia valur agiuntada per 0,3%. Tut en tut saja dentant la valur agiuntada sa reducida durant quel temp per 10,3% en l'industria elavuranta.

Novas cifras datti pervi da la revisiun da benchmark er per ils onns avant. Uschia è l'economia svizra creschida il 2018 per 3% ed il 2019 per 1,1%.