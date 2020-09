Il TCS - sco pli grond administratur da campadis en Svizra - ha registrà fin ussa gia 13% dapli pernottaziuns ch'avant in onn, quai malgrà che la stagiun è vegnida averta pli tard pervi da corona.

La dumonda durant las vacanzas da stad era per bleras giadas pli aut, ch'ins haja pudì supponer.

Er per l'atun sa mussia in trend positiv. Las cudeschaziuns online sajan per 120% pli autas ch'avant in onn. Perquai prolunghescha il TCS - e cun el numerus auters campadis en Svizra - la stagiun per part fin l'entschatta november.

Oravant tut giasts da la Svizra

Blers Svizzers hajan sa tegnì vid las recumandaziuns dal Cussegl federal e passentà las vacanzas en Svizra. La cumpart dals giasts da la Svizra era tar var 90%. Era ils concepts da segirtad s'hajan cumprovads.

Ord l'archiv

Tranter Lantsch e Lai sa chatta mez en il guaud il campadi St. Cassian. Manà vegn quel da Christoph ed Alexander Nadig, sco er da lur sora Fabienne Zähner-Nadig.