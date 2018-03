Possessurs duain pudair dar ina lubientscha generala per la sutlocaziun.

Ozendi èsi uschia ch'il locatari sto mintga giada dumandar il possessur per lubientscha, sch'el vul sutaffittar sia abitaziun u era mo ina stanza per in temp ad insatgi auter. Il possessur ha lura duas emnas temp da decider, sch'el va d'accord cun la sutlocaziun. En vista a las plattafurmas da cudeschar en l'internet è quai dentant ina procedura che na cuntenta betg pli.

Lubientscha generala per AirBnB

Il Cussegl federal vul perquai midar la lescha uschia ch'il possessur po dar ina lubientscha generala e na sto uschia betg pli s'occupar da mintga cas. Il locatari sto dentant formular ina dumonda en la quala el inditgescha tge localitads ch'el vul dar a tschains, quant che la locaziun custa maximalmain ed a quants giasts ch'el vul dar in suttetg.

Da principi ha il locatari il dretg da sutaffittar parts u l'entira abitaziun ad insatgi auter. Il possessur po refusar ses consentiment mo sch'el ha raschuns concludentas.

RR novitads 12:00