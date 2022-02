Il motiv per l’augment saja surtut la pandemia. La gronda part dals daners è ida en la cumpensaziun per lavur curta e la cumpensaziun dal gudogn. Pervia da las mesiras da protecziun statalas na pudevan blers affars insumma betg u mo a moda reducida lavurar. Er il sectur da vegliadetgna e da la sanadad haja chaschunà custs pli auts. L'uffizi federal discurra dad in argument istoric. I saja il pli grond dapi il 1990.

Er en ils pajais vischins haja dà in augment da las prestaziuns socialas pervia da la pandemia. En Germania èn las prestaziuns s'augmentadas per 6%, en Frantscha per 4% ed en Italia ed Austria per 9%. En il pajais Malta sajan las prestaziuns perfin s'augmentadas per 26,8%.