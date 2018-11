Inhalt

Svizra - Peter Stamm gudogna Premi svizzer dal cudesch 2018

Tenor la giuria mussia il roman «Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt» a moda impressiunanta co litteratura possia crear realitad. En pli saja il roman interessant sco in crimi. Il premi è vegnì surdà per l’11avla giada ed è dotà cun 30milli francs.