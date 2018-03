Petra Gössi resta per 2 ulteriurs onns la presidenta da la Partida liberala svizra (PLD).

La dunna dal chantun Sviz resta per dus ulteriurs onns la scheffa da la Partida liberala svizra (PLD). Quai han ils delegads confermà la sonda cun in grond applaus.

En ses pled ha Petra Gössi ditg che la Partida liberala svizra (PLD) na stoppia betg plaschair a tuts. Ella na spetgia betg 100%, ma ella veglia surpassar la Partida socialdemocrata. Ella sa legria sin las elecziuns, la PLD saja sin ina buna via.

La Partida socialdemocrata sa retira en las citads, la Partida populara sa retira en la campagna – nus essan la suletta partida che s'engascha per ils votants en tut las regiuns.

Naginas midadas tar ils vicepresidents

Er ils vicepresidents èn vegnids elegids per in'ulteriura perioda d'uffizi. Quai pertutga: cusseglier naziunal Christian Lüscher (GE), cusseglier naziunal Philippe Nantermod (VS), cusseglier naziunal Christian Wasserfallen (BE), cusseglier guvernativ Christian Vitta (TI) e cusseglier dals chantuns Andrea Caroni (AR).

