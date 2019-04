Il Cussegl federal vul sbassar las expensas per apotecas, medis ed ospitals. Cun quai vul el spargnar 50 milliuns francs mintg'onn tar l'assicuranza per la tgira da malsauns obligatorica. Pharmasuisse, la societad svizra dals apotechers, crititgescha quai. Cun quella reducziun tutgia il Cussegl federal surtut quels cun malsognas cronicas e quels cun malsognas acutas. Ella pretenda perquai, che la regenza rinforzia pli ferm il provediment da basa medicinal.

Vinavant crititgescha Pharmasuisse l'introducziun planisada d'in sistem da pretschs da referenza per generica. Generica, quai èn medicaments che sumeglian ferm a medicaments da marca, ch'han dentant nagin patent ed èn pli bunmartgads. Cun quel sistem duessi dar in pretsch maximal per generica. Il pazient duess uschia pudair cumprar il medicament il pli favuraivel. Il Cussegl federal vesa là in potenzial da spargnar var 480 milliuns francs.

