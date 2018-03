Or da Telesguard dals 01.03.2018.

Pierin Vincenz è sut squitsch: La Procura publica dumonda arrest d'inquisiziun per el

Curt e concis

La Procura publica dal chantun Turitg ha dumandà il Tribunal da las mesiras repressivas da prender Pierin Vincenz en arrest d'inquisiziun.

Il derschader d'arrest ha uss 48 uras temp, d'acceptar ubain refusar la dumonda.

Avant è Pierin Vincenz gia vegnì tegnì en fermanza per 48 uras. Uschè ditg ha la Procura publica gì temp per dumandar arrest d'inquisiziun.

Actualmain è Pierin Vincenz anc adina en arrest, pervi da privel da collusiun.

Enfin ch'il derschader ha decidì davart la dumonda d'arrest d'inquisiziun per Pierin Vincenz, resta quel en arrest. E decidì vegnia il pli baul la gievgia. Uschia ha la pledadra da la Procura publica declerà la situaziun envers RTR.

La Procura publica dal chantun Turitg ha fatg la dumonda per arrest d'inquisiziun per Pierin Vincenz. Quai ha la pledadra da la Procura publica III per delicts d'economia, Corinne Bouvard, confermà envers RTR.

La renfatscha: Gestiun malfidaivla

La mesemna aveva la procura publica avert la procedura penala encunter Vincenz e quatter ulteriuras persunas pervi da supponida gestiun malfidaivla tar la societad da cartas da credit Aduno. Il mardi avevan gia gì lieu differentas perquisiziuns da chasa.

Reacziuns

Pierin Vincenz fa er part dal cussegl d'administraziun da las pendicularas Breil, Vuorz, Andiast. Il president dal cussegl d'administraziun, Marcel Friberg na prenda betg posiziun en chaussa, per Pierin Vincenz valia la presumziun d'innocenza.

Il cussegl d'administraziun da las pendicularas vegn a sa fatschentar cun il cas, savend ch'el na tanghescha betg nossa societad.

Thomas Grond, pledader da medias da la Repower ha confermà envers RTR che la Repower haja prendì enconuschientscha da la chaussa. Per la Repower na sa midia tras quai nagut. Pierin Vincenz resta pia anc sco planisà enfin il matg president dal cussegl d'administraziun da la Repower.

Nus avain prendì enconuschientscha dal fatg ord las medias. Per nus sco interpresa n'ha quai dentant naginas consequenzas.

Pierin Vincenz è er commember dal cussegl da fundaziun da la «Pro Kloster Disentis». Il president da la fundaziun, Vincent Augustin, ha declerà envers RTR, ch'el na prendia uss betg posiziun en chaussa.

Jeu prendel buc posiziun. Uss vegn intercuretg e suenter mirein lu co vinavon.

Capità fin ussa Avrir la navigaziun Serrar la navigaziun Textbox aufklappen Textbox zuklappen La dumonda per arrest d'inquisiziun è la consequenza d'ina procedura penala cunter Pierin Vincenz ch'è vegnida enconuschenta la mesemna. L'impuls per quella ha dà ina denunzia penala la societad da cartas da credit Aduno dal december 2017. Investigà vegn er cunter quatter ulteriuras persunas ord il conturn professiunal da Pierin Vincenz. Tranter quellas persunas è er in ulteriur anteriur commember dal cussegl d'administraziun dad Aduno. Pierin Vincenz refusa tut las renfatschas. En ina posiziun da la mesemna, è Vincenz vegnì cità cun ils pleds: «Jau hai adina respectà l'interess da las interpresas per quellas che jau hai lavurà. Ed jau sun persvadì che jau n'hai betg ma fatg culpaivel per insatge.» Suenter che la Banca Raiffeisen è vegnida infurmada da la giustia turitgaisa davart la procedura penala, ha ella medemamain fatg ina denunzia penala cunter ses anteriur CEO. La banca agescha en la procedura sco accusader privat.

