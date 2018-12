Il cusseglier guvernativ da Genevra, Pierre Maudet na vul betg sa retrair. Quai faschessia el pir sche la giustia sentenziassi el pervi d'avair acceptà in avantatg, uschia Maudet en las gasettas Blick e Le Temps.

Il cusseglier guvernativ è s'exprimi per l'emprima giada davart ses viadi gratuit en l'emirat dad Abu Dhabi. En las gasettas Blick e Le Temps ha Pierre Maudet defendì ses viadi dispitaivel ad Abu Dhabi.

Maudet sa mussa persvadì dad esser innocent

I saja stà da valur dad esser là, ha el ditg tranter auter ed agiuntà ch'el na sa stgisi betg per in inscunter cun persunas che veglian investir milliuns per plazzas da lavur e Genevra. El saja persvadì dad esser innocent.

Sin la dumonda pertge ch'el haja taschì enfin uss ha respundì il politicher dal PLD en il Blick ch'el n'haja betg vulì impedir la giustia. Uss haja la procura publica discurrì cun las persunas involvidas e perquai s'exprimia uss el.

PLD Genevra discuta in schaner da l'avegnir da Maudet

L'avegnir politic dal cusseglier guvernativ vegn il pli tard ils 15 da schaner 2019 puspè tema. Per quel di ha la PLD da Genevra clamà ses commembers ad in’assemblea generala extraordinaria cun in'unica tractanda betg statutara: «Confidenza e sustegn a Pierre Maudet. Discussiun e prender posiziun».

