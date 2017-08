Pievel po decider davart il congedi da paternitad

L'iniziativa dal pievel «per in congedi da paternitad raschunaivel» è reussida formalmain, quai communitgescha la chanzlia federala.

Tenor la chanzlia federala èn passa 107'000 suttascripziuns valaivlas. L'iniziativa pretenda ch'ils babs survegnan suenter la naschientscha da l'uffant er almain 4 emnas congedi. Ils custs per questas 4 emnas muntassan tenor las calculaziuns dal Cussegl federal a radund 400 milliuns francs.

Finanzià vegniss il congedi sur l'urden da cumpensaziun dal gudogn. Las 14 emnas congedi da maternitad restassan.

En il parlament - senza schanza

En il parlament n'ha il congedi da paternitad fin ussa gì nagina schanza. L'onn passà ha il Cussegl naziunal refusà ina iniziativa parlamentara da Martin Candinas da la PCD. Quella pretendeva in congedi da 2 emnas per il babs. Il mars ha fatg naufragi ina moziun da Rosmarie Quadranti (BDP) per in congedi da geniturs pajà. Anc pendent è ina moziun da Kathrin Bertschy dals Verdliberals.

