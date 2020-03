«Na!» quai n'haja el mai fatg, di il cusseglier naziunal grischun Martin Candinas. Anc mai haja el consumà cannabis. Entant che la cussegliera naziunala grischuna Anna Giacometti di, ch'en sasez na vul ella betg dar resposta a la dumonda, ma ch'ella na possia betg excluder dad avair empruvà il cannabis cura ch'ella era giuvna.

Legenda: Anna Giacometti: per ella è il project ina schanza da cumbatter la fiera illegala da cannabis. Keystone

Uschè different ch'il rapport cun il cannabis è per ils dus parlamentaris grischuns è era lur opiniun tar ils projects da pilot. Persunas che consumeschan regularmain cannabis duain survegnir quel per exempel dad apotecas, per la paja fissan quellas persunas part d'in studi. Martin Candinas è cunter tals tests cun la substanza illegala ch'èn finanziads cun raps d'impostas ed Anna Giacometti sustegna ils projects da pilot, perquai che quels sajan ina schanza per cumbatter il martgà illegal da cannabis.

Il Cussegl federal discurra da radund 200'000 persunas che consumeschan cannabis regularmain sin via illegala. Perquai vul ins empruvar in'autra via. Dentant na sajan ils tests nagin pass per ina legalisaziun da la substanza, aveva il minister da sanadad, Alain Berset, ditg. Ins vuless survegnir datas dal consum per la scienza. Maximal tschintg onns pudess in project durar ed avair maximal 5'000 persunas. Quellas survegnissan chonv che basta per 40 joints il mais.

Legenda: Martin Candinas: Ils projects da pilot sajan in fauss signal a la giuventetgna, di il cusseglier naziunal sursilvan. Keystone

Il cristiandemocrat Martin Candinas vesa tar ils projects era in problem per la protecziun da la giuventetgna. Cun ils tests tramettess ins in fauss signal vers ils giuvens. Entant che Anna Giacometti pensa che la prevenziun ch'ins fa vegn percepida tar la giuventetgna ed uschè u uschia van quels per consumar cannabis vias illegalas. Ils projects na vesa ella sco impediment per la prevenziun.

Ed ils projects da pilot han schanzas en il Cussegl naziunal. Sper il PLD èn era PS, GLP ed ils Verds per ils projects. E cun quai avessan quels la maioritad cunter ils adversaris dals projects en il Cussegl naziunal che èn sper il PCD, PBD, PPS e PEV.

