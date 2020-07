Ils emprims sis mais da quest onn haja dà bunamain uschè blers cas sco il 2018, in onn da record.

Sin via tar in nov record

Lura aveva L'Uffizi federal per la sanadad publica (BAG) nudà 206 cas d'infecziuns dal tscharvè (FSME) per l’emprim mez onn. Quest’onn èn quai cun 198 cas mo minim pli pauc. Sulettamain il mais passà hajan ins nudà 100 cas novs. Autas èn las cifras era tar la borreliosa. Enfin la fin da zercladur haja dà da quai da 7600 cas acuts en Svizra. En tut haja era dà bunamain 20’000 consultaziuns tar medias e medis pervia da piztgadas da raischens en quai temp.

Influenza da l'aura e da corona

La raschun per quai augment marcant dals cas vesa l’Uffizi federal per la sanadad publica d'ina vart en l'aura che haja carmalà bleras persunas ella natira. Da l’autra vart possia era la crisa da corona avair in effect cunquai che quella haja reducì l'offerta da laschar vaccinar cunter la FSME.