Auas grondas, bovas, chalurs e donns vi da l'infrastructura: Dar dumogn a la midada dal clima vegn a custar milliardas a la Svizra. Perquai ha il Cussegl federal adattà ses plan d'acziun per il clima. Cun agid da quel duai vegnir prevegnì meglier a catastrofas e minimà las consequenzas da quellas.

Il plan d'acziun cuntegna 75 mesiras concretas: Per exempel duain surfatschas verdas e dad aua franar che las citads vegnan adina pli chaudas. In ulteriur focus metta il Cussegl federal tar la prevenziun. Uschia duain per exempel vegnir sviluppads vinavant sistems da preavertiment da periodas sitgas.

Gia la primavaira dal 2014 aveva il Cussegl federal approvà in emprim plan d'acziun cun 63 mesira per l'adattaziun a la midada dal clima – quai tranter auter per l'agricultura ed il turissem. Cun il nov plan d'acziun cuntinuescha il Cussegl federal pia cun sia strategia.