Plant cunter trais commembers dal Cussegl central islamic svizzer

La procura publica federala porta plant cunter trais commembers da suprastanza dal Cussegl central islamic svizzer. La procura publica rinfatscha ad els d'avair cuntrafatg al scumond da gruppaziuns sco Al-Qaida u Stadi Islamic, quai communitgescha il ministeri public da la Confederaziun.

Concret vegn renfatschà d'avair fatg reclama activamain en las medias socialas per dus films sin youtube cun in represchentant da Al-Qaida. La procura publica renfatscha ch'i saja vegnì dà uschia ina plattafurma prominenta per propagar l'ideologia da l'organisaziun terroristica.

Fatg pli popular Al-Qaida

Tenor la procura publica federala saja sa cumprovà ch'ils trais umens hajan uschia augmentà l’attractivitad da l’organisaziun terroristica Al-Qaida per commembers e simpatisants. Els hajan uschia sustegnì las activitads criminalas da lezza.

Per ils accusads vali la presumziun d'innocenza, scriva la Procura publica federala.

RR novitads 12:00