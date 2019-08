En media producescha mintga Svizra e mintga Svizzer radund 100 kilos plastic ad onn. Tuttina tge ch'ins cumpra, la fin resta adina in mantun rument da plastic. Quest material artifizial fa donn a l'ambient. Dentant betg tut vid il plastic è schlet.

I dat actualmain strusch in material cun in num uschè schlet sco il plastic. Quest material artifizial ch'è da chattar dapertut. Oravant tut en temps da debattas da clima, è plastic in tema delicat.

Il rument da plastic è in problem sin l'entir mund. Dentant è il problem bler pli vesaivel en pajais paupers sco l'India, las Filippinas u l'Indonesia. Milliuns tonnas plastic sa tschentan mintg'onn en la natira ed en la mar. I vegn schazegià che radund 10% dal plastic producì, sa tschenta la fin finala en la mar. Tenor il WWF nodan actualmain radund 80 milliuns tonnas plastic en ils oceans sin noss mund.

Sch'i va per producir plastic tutga er la Svizra a la testa. E lunschora betg tut vegn reciclà. Sulettamain tar las buttiglias da pet funcziuna il recicladi bain: 80% da las buttiglias vegnan recicladas.

Plastic meglier che vaider

Igl è impurtant da reciclar e da dismetter il plastic a moda correcta. Dentant saja l'image dal plastic magari mender che quai ch'el saja, di Fredy Dinkel, expert da persistenza e cussegliader per l'ambient. Sin incumbensa da l'Uffizi federal d'ambient (BAFU) ha el fatg in studi che cumpareglia pachetadis da differents materials.

Tranter auter mussa il studi che buttiglias da pet èn bler pli pauc nuschaivlas che buttiglias da vaider.

Per reciclar vaider ston ins stgaudar enfin sin 1400 grads, quai dovra fitg blera energia.

Perquai èsi tenor Fredy Dinkel cler: Sch'il plastic vegnia reciclà e dismess a moda correcta, saja el meglier che quai che blers pensan.

