Plattafurmas online per cudeschar hotels u abitaziuns da vacanzas na duain betg dastgar far prescripziuns davart il pretsch. Il Cussegl federal ha tramess en consultaziun ina midada da la lescha correspundenta.

Concret vul la regenza scumandar, che plattafurmas sco booking.com dastgan scumandar ad hotels u possessurs dad abitaziuns da vacanzas d'offrir als clients sin l'atgna pagina d'internet in pretsch pli favuraivel che quel ch'è da chattar sin la plattafurma da cudeschar.

Evitar dischavantatgs per il turissem svizzer

Cun quest scumond vul il Cussegl federal rinforzar la vendita directa da la branscha da pernottaziuns, senza stuair pajar cumissiuns da 10 fin 15% als concerns internaziunals. Il medem mument duai er vegnir rinforzada la cumpetitivitad dal turissem svizzer.

Auters pajais sco per exempel la Frantscha, l'Italia u er l'Austria enconuschan gia in tal scumond. Per il Cussegl federal èsi perquai er impurtant ch'il turissem svizzer n'ha nagins dischavantatgs vers ils pajais vischins. La consultaziun da la midada da lescha cuzza anc enfin la fin da favrer.