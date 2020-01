Nus vesain che Netflix ed Amazon sa spezialiseschan fermamain sin ina purschida da divertiment, dentant betg sin l'infurmaziun. Els na produceschan n'er betg en Svizra. Il sulet ch'emetturs svizzers pon far per sa differenziar e per sa profilar tar il public è da promover atgnas producziuns svizras.