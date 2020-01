Sin il Platzspitz pudevan ins cumprar cocain, heroin ed autras drogas sco sin in bazar. Il palantschieu era plain squittas, sang e merdas. Persunas dependentas e persunas senza suttetg partevan quest plaz. In terz persunas da la citad, dus terzs persunas dal rest da la Svizra, ma era da las terras vischinantas.

Jau vegn qua e sai, qua survegn jau mias drogas. Quai è la suletta pussaivladad da vegnir spert vi da drogas.

Il Platzspitz è stà il punct culminant da la discussiun da drogas en Svizra, dentant betg il cumenzament e betg la fin. L’onn 1987 è il parc daventà in magnet per dependents, l’onn 1991 hai dà 420 mortoris en connex cun drogas a Turitg. La politica tolerescha l’emprim la scena averta, emprova dentant da betg laschar derasar ella en il rest da la citad. Cun il temp vegn la situaziun dentant memia precara, ch’il parc sto vegni serrà è clar, dentant betg co.

Acziun da «hauruck»

Ils dretgs lessan serrar il Platzspitz per immediat e sfurzar ils dependents da far terapia, ils sanesters lessan l’emprim procurar per mesiras accumpagnantas, sco alloschis d’urgenza, accumpagnament medicinal, ina furniziun da heroin controllada. Il president dal district Turitg proclamescha dentant surprendentamain il 1991, ch’il Platzspitz vegnia serrà.

Ins na survegn betg pli drogas, quai è nausch, dapertut è la polizia, nus vegnin stgatschads, dentant dependents essan nus anc adina.

Il favrer 1992 vegn il Platzspitz serrà. La scena da drogas averta na svanescha betg simplamain, ella va en in auter lieu, sin la staziun Letten. Quella è anc pli gronda e violenta.

Sche jau guard ussa schess jau che la decisiun da serrar il parc, ch'è vegnida sfurzada si a nus, è stada ina decisiun fallada.

Pir suenter 3 onns vegn l’enfiern da drogas al Letten serrà. Cun el svanescha la scena da drogas averta a Turitg e daventa ina zuppada. Ozendi datti stanzas decentralas nua che persunas dependentas survegnan controlladamain heroin.

RTR actualitad 07:00