Plazs da tgira per murir andant – in manco

Tgira palliativa en in ospital dal chantun Son Gagl.

La norma internaziunala pretenda,ch'i dat 100 letgs per la tgira palliativa sin in milliun abitants. En Svizra datti tenor l’Uffizi federal da sanadad però per passa 8 milliuns abitants mo 380 letgs, quai mussan retschertgas da radio SRF.

Bain hajan tut ils chantuns entant ina strategia per il provediment palliativ, di Salome von Greyerz che maina la partiziun federala per las strategias da sanadad. Tuttina conceda ella ch’els n’hajan anc betg cuntanschì la finamira. Quella fiss da porscher a l’entira populaziun svizra in access simpel e bun a la tgira palliativa.

Il niz da la tgira palliativa

Avant 8 onns aveva la Confederaziun lantschà ina strategia naziunala per pudair promover la tgira palliativa. Uss ha la Confederaziun dà en incumbensa in nov studi, per mussar cleramain il niz dals ospizs palliativs. Era las dumondas dals custs vegnan integradas en il studi.

