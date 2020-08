La plazza aviatica Turitg ha sentì fermamain la crisa da corona. Ils mais avrigl e matg è il manaschi da sgol quasi stà airi. Sco quai che la plazza aviatica communitgescha, è la svieuta sa reducida l'emprim mez onn per 47% sin 310 milliuns francs.

La fatschenta da sgol saja sa reducida per 59%, e las entradas da las ulteriuras fatschentas per 34%. Malgrà quai saja tuttina gartegià da far ils emprims 6 mais in gudogn da 105 milliuns francs. Quai è radund in terz dal gudogn avant in onn.