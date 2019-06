A partir dal settember vul la plazza aviatica da Turitg incassar dapli taxas da canera da societads aviaticas. L’Uffizi federal d’aviatica civila ha approvà in nov model. La finamira è da proteger pli fitg la populaziun da canera. Tranter auter cun planisar auter il temp da sgular u maschinas pli quietas. Cunzunt durant la saira vul l’eroport da Turitg incassar pli autas taxas da las societads aviaticas.

Swiss n'è betg cuntenta

La Swiss percunter survegn in rabat per sgols impurtants a Turitg. L’Uffizi è da l’avis che la Swiss avess uschiglio in dischavantatg da concurrenza. Malgrà questa regulaziun n'è la societad aviatica betg cuntenta cun la nova regulaziun. Er per ella vgni la fin finala pli char. La societad svizra argumentescha vinavant ch'i na vegnia betg a midar insatge vid ils retards. Sulet l'abilitad da concurrenzar da la Swiss vegnia uschia periclitada.

RR novitads 12:00