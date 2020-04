Ils plazzals en Svizra sa tegnian vid las mesiras per cumbatter la derasaziun dal coronavirus. Tenor la societad d’impressaris vegnian las mesiras resguardadas da 97% dals plazzas uschè bain, che quels na stoppian betg vegnir serrads. Il sindicat sa referescha sin cifras da la SUVA. Quella haja controllà dapi la fin da mars passa 1'900 plazzals.

Il sindicat UNIA crititgescha entant ils resultats. I sa tractia dad in problem d’execuziun. La SUVA n’haja betg avunda resursas per far controllas concretas. Plinavant sajan interpresas e betg plazzals vegnids controllads.