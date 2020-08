La mesadad dals biros da viadi en Svizra stoppian serrar sch'i na dat nagin agid finanzial dal stadi. Quai ha il president da l'associaziun da viadis svizra, Max E. Katz, ditg envers la «NZZ am Sonntag». La situaziun saja dramatica. Ils biros da viadi hajan praticamain stuì restituir tut ils viadis ch'èn vegnids vendids per quest onn. Novs viadis na vegnian strusch pli cudeschads. Senza agid substanzial stoppian l'enviern 50% dals biros da viadi serrar. 4'000 plazzas da lavur sajan en privel, uschia il president.

Bancrut en massa avess consequenzas per clients

La branscha spera uss che la Confederaziun surpiglia sco en Germania ed en l'Austria er 100% dals custs fixs dals biros da viadi. In bancrut en massa tar ils biros da viadi avess tenor il president era consequenzas finanzialas per ils clients. Atgnamain èn ils viadis segirads sur in fond da garanzia cunter insolvenzas. Tar in grond dumber dad insolvenzas na tanschia la garanzia dal fond da garanzia dentant lunschora betg.

