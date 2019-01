La Partida liberaldemocratica svizra refusa cleramain l'iniziativa che vul cumbatter la construcziun dischordinada. Ils delegads han decis la sonda a Bienna la parola NA. Tar 302 vuschs cunter l'iniziativa hai dà sulettamain duas abstenziuns. Tenor ils delegads da la partida na n'è l'iniziativa betg necessaria e memia radicala. Per cumbatter la construcziun dischordinada dettia en Svizra autras vias. Era da quai avis èn delegadas e delegads burgaisdemocrats. Els han prendì la parola NA per l'iniziativa che vul cumbatter ina construcziun dischordinada, quai a lur radunanza da delegads a Freiburg. Malgrà ch'i saja impurtant a la PBD da schanegiar il terren cultivabel en Svizra na saja l'iniziativa betg la dretg via.

GEA al deal da sanar l'AVS

Ils delegads da la Partida liberaldemocratica han ultra da quai ditg GEA a la cunvegna che duaja colliar la sanaziun da la AVS cun la refurma da l’imposiziun da taglia sin interpresas. Cunquai è la PLD suandada a la fracziun da la chasa federala. Entras quella cunvegna na possian ins betg schliar ils problems da la AVS, per far gliez saja dentant anc avunda temp. Plinavant garanteschia la cunvegna da colliar l’AVS cun la refurma da taglia ch’il lieu Svizra restia attractiv. Era las delegadas ed ils delegads da la PBD han decis da sustegnair il deal da l'AVS. Quai suenter discussiun engaschadas, sco i ha num en ina communicaziun da la PBD.

