La fracziun da la PLD en Chasa federala di gea a la cunvegna da basa cun l'Uniun europeica. I saja in gea or da saun giudizi per pudair cuntinuar cun la via bilaterala, communitgescha la fracziun. L'Uniun europeica saja il pli impurtant partenari commerzial per la Svizra, ha la presidenta Petra Gössi manegià. La PLD veglia exnum salvar la via bilaterala, quel protegia d'ina entrada all'UE. Tscherts puncts stoppian anc vegnir concretisads, tranter auter en chaussa protecziun da pajas.

Cun la cunvegna proponida vegnia il principi «medema paja per la medema lavur» mess en dumonda – uschia ils deputads dals verds da la Chasa federala. Perquai pretendan els ch'i vegnia negozià anc ina giada, quai che l'UE ha refusà enfin ussa. La fracziun è dentant persvadida che negoziaziuns sajan pussaivlas, sche la Svizra vegnia encunter a l'UE en dumondas da taglia.

Mo tgi che garanteschia pajas adequatas e cumbattia pussaivladads da scappar da la taglia possia surmuntar il populissem ed il naziunalissem che creschia, ha la presidenta da la partida Regula Rytz declerà.

RR novitads 16:00